Perché l’Inter può abbandonare l’idea Bento come vice Sommer

Rischia di rimanere un semplice tormentone di mercato e nulla di più il nome di Bento in casa Inter. Il portiere dell’Athletico Paranaense, accostato ai nerazzurri da oltre un anno, potrebbe ulteriormente complicarsi come idea per il ruolo di vice Sommer in vista della prossima stagione.

L’estremo difensore, che già la scorsa estate si era promesso all’Inter, nell’ultimo anno ha evidenziato una grande crescita che gli ha consentito di incassare la fiducia della Nazionale Brasiliana ed essere addirittura inserito nell’elenco dei calciatori che parteciperanno alla prossima Coppa America con la selezione verdeoro.

L’Inter, che proprio un anno fa non aveva forzato la mano con il club brasiliano per farlo partire subito, aveva strappato la disponibilità dell’Athletico Paranaense a rinviare qualsiasi discorso per quest’estate sulla base di una valutazione comunque non superiore ai venti milioni di euro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, complice l’esplosione di Bento dell’ultima stagione, pare che la società brasiliana abbia iniziato a giocare al rialzo sfruttando i sondaggi ricevuti dalla Premier League. L’Inter ha già chiarito che non parteciperà ad alcuna asta e che non andrà oltre i venti milioni già pattuiti da tempo.

Da qui l’irritazione del club nerazzurro che nelle ultime due settimane in particolare ha sondato due piste ‘italiane’ sicuramente più economiche e semplici da trattare: Josep Martinez del Genoa e Maduka Okoye dell’Udinese.