Accordo totale con l’Inter: fissato l’incontro per la firma ufficiale

Come già era stato abbondantemente ripetuto dai dirigenti dell’Inter nelle ultime settimane, la prima firma sotto la presidenza di Beppe Marotta non dovrebbe subire grossi rallentamenti rispetto alla tabella di marcia realizzata dal club.

In seguito all’incontro che ieri pomeriggio ha visto protagonista in sede l’agente Tullio Tinti, Simone Inzaghi è davvero ad un passo dal prolungamento ufficiale del contratto con l’Inter. Il rinnovo sino al giugno 2027, meritato grazie ai sei trofei conquistati in tre stagioni sulla panchina nerazzurra, dovrebbe arrivare con ogni probabilità a stretto giro.

Come confermato da noto giornalista Fabrizio Biasin, è già stata fissata tra le parti una data nel corso della prossima settimana nella quale incontrarsi per definire gli ultimi dettagli e mettere tutto nero su bianco.