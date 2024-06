Agente Inzaghi: “Rinnovo? Siamo solo all’inizio. Incontro positivo”

Si è svolto oggi il primo incontro in casa Inter per il rinnovo di Simone Inzaghi, con l’agente del tecnico, Tullio Tinti, nella sede del club nerazzurro. Queste le sue parole al termine del faccia a faccia:

“Stiamo parlando. Secondo me rimane all’Inter fino al 2037. Contratto a vita? Decennale. Siamo solo all’inizio. C’è la buona volontà da parte di tutti. Primo incontro positivo? Sempre positivo. Se ci siamo dati delle tempistiche? No, ci sentiremo. Adesso è appena cambiata la proprietà e quindi anche loro devono rendere conto. Quando ci rivedremo? Non lo so, l’ho già detto. Anche loro hanno i loro tempi”.