Ausilio SVELA il futuro di Dumfries: “Me l’ha già confermato”

E’ stata una giornata molto impegnativa quella di ieri dalle parti di Viale della Liberazione, come del resto lo sono state anche le ultime settimane. Tra i vari colloqui andati in scena, la dirigenza nerazzurra ha incontrato Tullio Tinti, agente – tra gli altri – di Simone Inzaghi.

Le discussioni per il rinnovo al 2027 del tecnico dell’Inter procedono per il verso giusto, come confermato in serata anche da Piero Ausilio: “Il rinnovo di Inzaghi vuol dire continuità e l’idea di percorrere la strada intrapresa da qualche anno. Sarà il quarto anno con Inzaghi, qualcosa di fantastico, e noi vogliamo da subito essere competitivi perché siamo i campioni in carica e le altre squadre si stanno rinforzando”.

Ai microfoni di Sky Sport, il ds nerazzurro ha poi raccontato di aver già sondato la volontà di Denzel Dumfries, molto chiacchierato sul mercato a fronte della scadenza del contratto tra un anno: “Se ci saranno opportunità ci saremo, altrimenti saremo comunque pronti per l’inizio del campionato. Ho parlato con Dumfries, al di là della situazione contrattuale, che andremo a vedere, mi ha confermato la volontà di restare. Poi magari avrà anche lui altre opportunità, ma è un giocatore dell’Inter e noi siamo contenti dei nostri giocatori”.

Infine, a margine del Premio Pietro Calabrese, Ausilio ha aperto a più ipotesi per il talento di ritorno di Valentin Carboni: “Per noi è motivo di grandissimo orgoglio, perché è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter insieme ai suoi fratelli. Valentìn si è messo in luce all’Inter e al Monza e noi gli auguriamo di far parte del gruppo ristretto che disputerà la Copa America con l’Argentina. Non abbiamo pensato al suo futuro, aspettiamo che termini questa esperienza con la nazionale e che si aggreghi al nostro ritiro. Poi con lui e suo papà valuteremo. Io penso a sviluppare i ragazzi che abbiamo Lui magari potrà essere già parte della prima squadra dell’Inter, altrimenti valutiamo un altro prestito”.