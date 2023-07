Ancora parecchia incertezza. Questa è la sensazione percepita riguardo al sesto centrocampista dell’Inter, l’ultimo necessario a completare il reparto. Ad aumentare questa percezione sono senza dubbio le priorità del mercato nerazzurro, al momento orientate verso altri ruoli: il portiere e l’attaccante su tutti. Ma anche un’altra mezzala, così come un nuovo braccetto di difesa, andrà aggregato alla rosa di Inzaghi prima che finisca la sessione estiva. Tra i tanti i nomi circolati come possibili obiettivi c’è quello di Roberto Pereyra.

Il suo agente, Federico Pastorello, ai microfoni di Calciomercato.it ha parlato del futuro del suo assistito e dei contatti avuti nelle scorse settimane: “Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, neanche dall’estero. Il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano. In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, ma ad oggi non c’è nulla di concreto”.

A quanto dice Pastorello, quindi, nemmeno il Torino, che di recente è stato accostato più volte al Tucu, avrebbe avuto contatti con il giocatore. In Italia, almeno fino ad ora, solo l’Inter. Vedremo se questi contatti, magari verso fine mercato, si evolveranno in qualcosa di più concreto.