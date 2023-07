Simone Inzaghi, all’arrivo in Giappone con l’Inter, ha parlato di Kamada tra i giocatori giapponesi più interessanti in risposta alle domande dei cronisti locali in occasione di un evento. Un caso? Forse no, considerando che le voci sul possibile interessamento da parte del club nerazzurro per l’ex Eintracht Francoforte sono tornate d’attualità. Saltato il trasferimento al Milan, corteggiato dalla Lazio, Kamada secondo La Gazzetta dello Sport è stato proposto all’Inter.

Il trequartista è libero da vincoli contrattuali e dunque ingaggiabile a parametro zero. Secondo lo stesso quotidiano però al momento la priorità interista rimane l’acquisto di un nuovo attaccante, oltre al portiere un difensore destro. A centrocampo, poi, in cima alla lista dei desideri rimane Lazar Samardzic dell’Udinese.

L’opinione di Passione Inter

Kamada è uno dei profili più interessanti dell’estate tra i calciatori svincolati. Per caratteristiche però rappresenta un elemento che nel 3-5-2 di Inzaghi andrebbe riadattato da mezzala ‘alla Mkhitaryan’. Tecnicamente e tatticamente sarebbe molto utile, qualche dubbio sulla forza fisica in un reparto che ha perso chilogrammi e centimetri.