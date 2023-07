Un’ottima prima impressione. In assenza di un nuovo numero uno a cui affidare la porta nerazzurra, Filip Stankovic è stato schierato titolare in queste prime uscite stagionali. Niente di incredibile o di assurdo, ma le prestazioni del figlio d’arte sono state convincenti: qualche buon intervento e discreta sicurezza con il pallone tra i piedi.

Pure ieri, nell’amichevole con l’Al Nassr, Stankovic ha ribadito tutto ciò. Anche perché rispetto agli portieri a disposizione di Inzaghi, Di Gennaro e il giovane Calligaris, sembra quello più pronto. I due anni passati in prestito al Volendam sono serviti e gli hanno permesso di acquisire maturità ed esperienza. Ed è proprio per questo che, seppure sulla carta potrebbe avere le qualità per fare il secondo, l’Inter vuole mandarlo di nuovo in prestito. Per continuare a crescere e, chissà, magari un giorno diventare il nuovo numero uno nerazzurro.