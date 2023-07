Con l’arrivo del Ds Ausilio in Giappone in queste ore entreranno nel vivo le valutazioni in casa Inter per il colpo in attacco da non sbagliare. In cima alla lista dei desideri della dirigenza sembra rimanere il profilo di Folarin Balogun, escluso dall’ultima amichevole dell’Arsenal ufficialmente per un problema fisico. In realtà c’è molto di più dietro e lo racconta il britannico The Independent il quale spiega che Arteta ha dato il via libera alla cessione dell’attaccante che, unita a quella di Kieran Terney, dovrebbe portare circa 70 milioni di euro nei piani del club londinese. Il giocatore è ben disposto al trasferimento in Serie A, attenzione però agli ultimi sviluppi con l’Inter che secondo lo stesso quotidiano deve vedersela con il Milan in un ennesimo derby di mercato.

L’opinione di Passione Inter

Considerando le cifre già spese e i tanti colpi di mercato già completati, quella del Milan sembra più che altro una manovra di disturbo al momento. L’Inter deve decidere se affondare il colpo con un investimento importante sul giovane attaccante statunitense o accontentare Inzaghi con un profilo più pronto alla Morata. Giusto riflettere per non sbagliare il colpo, ma il tempo comincia a stringere.