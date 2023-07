Dopo aver – quasi – risolto la questione portiere, con Yann Sommer sempre più vicino, per l’Inter c’è da sistemare con urgenza la casella dell’attaccante. Se il preferito tra i pali era noto da tempo, in avanti invece restano ancora in corsa praticamente tutti i nomi circolati nelle ultime settimane. Anche se, internamente al club, le preferenze sono differenti.

I quotidiani sportivi confermano la tesi secondo cui Simone Inzaghi continuerebbe a spingere per Alvaro Morata. Lo spagnolo è considerato ideale sia per le caratteristiche del suo calcio, sia perché esperto e già visto in Serie A. Dall’Atletico Madrid, però, per ora sembrano non sentirci: in queste ore Diego Simeone lo ha schierato titolare in amichevole ed il prezzo fatto rimane di 20-21 milioni di euro.

Al contrario, il ds Piero Ausilio caldeggia invece il nome di Folarin Balogun. L’americano dell’Arsenal vive invece una situazione opposta rispetto a quella di Morata. Spinge da tempo per andare via così da trovare un club che gli garantisca minutaggio, e nell’ultima amichevole contro il Barcellona l’Arsenal lo ha lasciato in tribuna (ufficialmente per un piccolo problema al piede, ha spiegato il tecnico Arteta). Balogun però sarebbe molto più costoso di Morata: si parla di circa 35-40 milioni di euro. In questo momento, considerato tutto, possiamo ritenerlo il nome in cima alla lista in casa nerazzurra.

Infine, restano alla finestra anche tutti gli altri profili: Mehdi Taremi del Porto, Gianluca Scamacca del West Ham e Beto dell’Udinese.