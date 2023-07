Yann Sommer è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere titolare dell’Inter. Dopo una trattativa durata diverse settimane, sembra ormai in dirittura d’arrivo il definitivo sì del Bayern Monaco che sbloccherà l’operazione. Le tempistiche sono ancora incerte, ma l’Inter confida di poterlo abbracciare a Milano di rientro dalla tournée in Giappone, quindi verosimilmente tra il 2 e il 3 agosto.

Se dal punto di vista tecnico è già stato perso del tempo, dal punto di vista economico, invece, l’attesa ha dato i suoi frutti. Come illustra La Gazzetta dello Sport, per una “questione di rapporti” l’Inter alla fine non pagherà la famosa clausola da 6 milioni di euro (che, in realtà, non è ancora totalmente chiaro se fosse veramente presente o meno). Saranno invece circa 4/4,5 i milioni di spesa, peraltro dilazionati in due rate. All’Inter Sommer prenderà la maglia numero 1, che dopo circa un decennio non vedrà più il nome di Handanovic.