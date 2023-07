Una settimana esatta dopo l’annuncio ufficiale della cessione di André Onana al Manchester United l’Inter entra nella fase finale delle discussioni per il sostituto. La dirigenza nerazzurra ha da tempo scelto Yann Sommer e secondo quanto riferisce il giornalista Florian Plettenberg dell’edizione tedesca di Sky Sport l’affare è ormai “sempre più possibile”. Tanto che si parla di accordo verbale già raggiunto e operazione che dovrebbe essere conclusa la prossima settimana, con le società che stanno portando avanti in maniera proficua i colloqui. Ulteriori conferme in tal senso arrivano dai giornalisti Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, il quale parla di circa 4 milioni di euro più bonus per completare l’affare.

L’opinione di Passione Inter

Per caratteristiche tra i vari nomi accostati l’esperto portiere svizzero rappresenta il profilo che meglio può raccogliere l’eredità di Onana attutendo l’impatto dell’addio sia dal punto di vista tecnico che carismatico. Metterlo a disposizione di Inzaghi il prima possibile è una priorità ora.