Al ritorno in Italia dalla tournée in Giappone, per Simone Inzaghi è pronto il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2025. È questa la notizia riportata nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il tecnico verrà premiato per i buoni risultati della scorsa stagione, soprattutto in Champions League. Il suo attuale contratto scade a giugno 2024, motivo per cui Beppe Marotta, seguendo il modus operandi che ha contraddistinto tutta la sua carriera, è pronto a prolungare anche per, scrive La Gazzetta, “non concedere alibi di alcun tipo all’inizio di una stagione con l’obiettivo scudetto dichiarato apertamente da tutti”.

Inoltre, il quotidiano racconta anche un retroscena legato alla vicenda Lukaku. A dispetto di alcune voci che erano circolate nelle ore del clamoroso retrofront del belga, l’indiscrezione della rottura tra i due sarebbe totalmente infondata. Inzaghi, infatti, nelle scorse settimane avrebbe specificato chiaramente sia alla società che a Lukaku quanto quest’ultimo sarebbe stato centrale nel suo progetto tattico per la prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di Inzaghi è meritato, visti i risultati ottenuti nel primo biennio. Oltre alla firma, però, sarebbe opportuno che il tecnico ricevesse anche supporto a livello mediatico durante tutti i mesi di stagione. Una cosa che, nel corso dell’ultima annata, è venuta meno più di una volta.