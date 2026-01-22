Perisic ha già l’accodo con l’Inter: ecco cosa manca

L’accordo economico tra l’Inter e Perisic sarebbe già stato raggiunto senza particolari difficoltà. Il croato, oggi trentasettenne, continua a manifestare il desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra, quella lasciata nell’estate del 2022 quando scelse di non rinnovare e di accasarsi al Tottenham a parametro zero. Una decisione che probabilmente ha ripensato più volte in questi anni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà dell’esterno è chiara: vuole rivivere l’esperienza milanese, ritrovare persone e luoghi che aveva lasciato quasi quattro anni fa. La società nerazzurra, in un mercato definito povero dal presidente Marotta, ha individuato proprio in Ivan il nome giusto per rinforzare la fascia destra, in difficoltà per l’assenza di Denzel Dumfries.

Il vero ostacolo rimane il PSV Eindhoven, che non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore prima dei playoff di Champions League. Gli olandesi vorrebbero tenerlo almeno fino alla conclusione della fase europea, ma la pressione del croato potrebbe fare la differenza. In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter starebbe studiando un piano per convincere il club di Eindhoven a lasciar partire l’esterno.

Il calendario potrebbe giocare un ruolo determinante. Il Psv, attualmente ventiduesimo in classifica e in corsa per i playoff, dovrà affrontare il Bayern Monaco nell’ultima giornata. Una sconfitta o anche un pareggio renderebbe molto probabile l’eliminazione immediata, senza passare dagli spareggi previsti tra il 17 e il 25 febbraio. A quel punto, venendo meno la necessità di trattenere Perisic per la competizione europea, l’operazione potrebbe concretizzarsi. Paradossalmente, chi vorrà rivedere il croato in nerazzurro dovrà fare il tifo per i bavaresi.