TS – Perisic, accordo complicato: l’Inter tiene in caldo Kostic

L'ago della bilancia sarà la volontà del croato

Pietro Magnani

Il rendimento di Ivan Perisic finora è stato straordinario, il migliore da quando gioca con l'Inter. Il contratto in scadenza nel 2022 ora preoccupa e la società vorrebbe trattenerlo. Tuttavia il croato va verso i 33 anni e ciò nonostante le sue pretese economiche rimangono piuttosto alte, troppo, per le casse dell'Inter. Una situazione non semplice, che porta quindi per forza di cose l'Inter a dover pensare ad un piano B.

Che, stando a quanto riportato da Tuttosport, corrisponde al nome di Filip Kostic, estroso esterno mancino dell'Eintracht Francoforte. Kostic, che già in estate è stato ad un passo dall'approdo in Serie A alla Lazio, va in scadenza nel 2023, ma vuole lasciare il club tedesco. Ormai infatti ha 29 anni e vuole una sfida che gli permetta di mettersi in luce e vincere. E l'Inter di Inzaghi, bella e spettacolare, non può che far gola anche ai calciatori provenienti da altri campionati.

Kostic è passato alla scuderia di Lucci, procuratore anche di Correa e Dzeko, proprio per facilitare le trattative con i nerazzurri. All'Inter il ragazzo piace parecchio, anche se è sicuramente meno propenso, per ora, alla fase difensiva rispetto a Perisic. Per strapparlo all'Eintracht potrebbero bastare 10 milioni e 2,5 di ingaggio a stagione al ragazzo. Una cifra decisamente contenuta per un calciatore sicuramente piuttosto affidabile. Tutto dipende da Perisic: se il croato rinnova, l'Inter punterà su un esterno mancino "di rincalzo" potendo contare anche su Dimarco. Se invece sarà addio, allora il club punterà tutto su Kostic, al momento praticamente bloccato.