UFFICIALE – Inter e Moncler annunciano una collaborazione per i prossimi tre anni

L'azienda di lusso: "La collaborazione riflette la missione di Moncler di spingersi oltre gli orizzonti del lusso e della moda per esplorare nuovi linguaggi e nuovi scenari"

Come anticipato alcune settimane fa, l'Inter annuncia una nuova collaborazione con Moncler (per i prossimi tre anni) che sarà Official Wear Partner del club nerazzurro. Dal comunicato ufficiale, si legge che: "La collaborazione riflette la missione di Moncler di spingersi oltre gli orizzonti del lusso e della moda per esplorare nuovi linguaggi e nuovi scenari, creando un legame vibrante tra due marchi iconici che considerano Milano come la loro casa".