MVP Passione Inter – Barella perde il primo posto, Calhanoglu vola: si accorcia la classifica

L'ex Milan supera definitivamente Barella

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

L'ennesima prestazione straordinaria di Hakan Calhanoglu contro la Roma è stata premiata con i voti: 5 punti per il turco che così supera definitivamente Barella (non al top nelle ultime partite) e si prende il primo posto. Tre punti anche per Marcelo Brozovic che si avvicina alla vetta. Bastoni, invece, si prende il primo punto della stagione ed entra in classifica come il sedicesimo nerazzurro.