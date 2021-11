CdS – Perisic troppo importante per l’Inter: possibile un nuovo tentativo per il rinnovo

L'offerta dei nerazzurri sarebbe comunque ben lontana dall'attuale ingaggio di Perisic

Il momento d'oro di Ivan Perisic continua. All'Inter così come con la Croazia. Giovedì sera, contro il Malta, oltre al gol, è stato anche tra i migliori in campo. Un Perisic così non lo avevamo mai visto. E anche la società nerazzurra lo sa. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l'Inter proverà comunque a fare un tentativo per convincere l'ex Wolfsburg a estendere il proprio contratto (in scadenza a giugno 2022).