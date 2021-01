Mercato – Retroscena Pinamonti: l’Inter aveva aperto alla cessione al Valencia

In un mercato che difatti ha visto l’Inter attivarsi solo per la cessione in prestito di Radja Nainggolan al Cagliari, il club nerazzurro sarebbe potuto diventare protagonista negli ultimi giorni in seguito alle voci di uno scambio di attaccanti con la Roma tra Dzeko e Sanchez. La dirigenza interista, però, non è riuscita a trovare l’accordo con i giallorossi per via dell’ingaggio a lordo del centravanti bosniaco superiore di circa 4 milioni di euro rispetto a quello attualmente percepito dal cileno.

Nelle ore in cui però si pensava che lo scambio si potesse concretizzare – stando alle ultime riportate da tuttomercatoweb.com – l’Inter aveva aperto alla cessione in prestito di Andrea Pinamonti a seguito del sondaggio realizzato dal Valencia. Il club spagnolo, che adesso sta per chiudere l’arrivo di Patrick Cutrone, tra i vari attaccanti seguiti aveva intrattenuto dei contatti con la dirigenza nerazzurra proprio per il classe 1999, che proprio ieri sera ha finalmente ritrovato il campo giocando negli ultimi minuti del match vinto contro il Benevento.

