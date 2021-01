TMW – Rinnovo Lautaro, confermate due clausole sul contratto: quando sarà ufficiale

E’ sembrato un Lautaro Martinez decisamente più rilassato quello visto ieri sera al termine della gara giocata e vinta contro il Benevento. L’attaccante argentino iniziava infatti a sentire la pressione dopo essere rimasto a secco in campionato per quasi un mese, visto che l’ultima rete l’aveva siglata in occasione della tripletta del 3 gennaio contro il Crotone. Per sua fortuna, però, dopo aver cercato a tutti i costi il gol, ieri sera contro il Benevento è riuscito a sbloccarsi con un bel mancino a fil di palo.

Per quanto riguarda le trattative per il suo rinnovo con l’Inter, invece, emergono nuovi importanti dettagli da riportare. Stando a quanto scritto da tuttomercatoweb.com, sul nuovo contratto del centravanti argentino dovrebbe rimanere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida però fino alla metà del mese di luglio. Dovrebbe esserci anche una clausola anti-Juve da 150 milioni di euro. Per quanto riguarda la scadenza è confermata la durata fino al giugno 2024, mentre l’ufficialità potrebbe arrivare entro la fine di febbraio.

