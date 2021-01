PRIMAVERA – Fiorentina-Inter 2-1: i nerazzurri si arrendono al 93′

Dopo il successo maturato in settimana per 3-1 nel match di recupero disputato contro il Genoa, l’Inter di Armando Madonna si è dovuta arrendere questa mattina nella sfida contro la Fiorentina. Dopo la rete del vantaggio che aveva portato la firma di Matias Fonseca al 64′ abile a sfruttare un errore del portiere avversario su una mischia in area per sbloccare l’incontro, i viola hanno risposto prima col gol del pareggio al 67′ di Munteanu e poi con il gol partita al terzo minuto di recupero di Di Stefano.

Insomma, una giornata da dimenticare per i giovani interisti che stavolta non hanno potuto contare sulla presenza di Matias Vecino, aggregato in squadra contro il Genoa per consentire all’uruguagio di mettere nelle gambe minuti importanti. Inter che adesso in classifica si ritrova al sesto posto, con 8 punti di ritardo sulla Roma che comanda la classifica, ma con una partita da recuperare rispetto ai giallorossi.

