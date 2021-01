Benevento, zero tiri contro l’Inter: è record negativo nella storia del club

E’ chiaro che quando l’Inter affronta una squadra con le caratteristiche del Benevento si trova davanti minori difficoltà rispetto ad altre occasioni. La formazione di Pippo Inzaghi anche ieri sera ha cercato un calcio molto propositivo, senza rinunciare al pressing alto col rischio di dover fare i conti con tanti duelli individuali in difesa. Rispetto ai pochi spazi trovati settimana scorsa contro una squadra chiusa come l’Udinese, dunque, la capacità di palleggio della squadra di Conte ha trovato davanti a sé terreno fertile.

Nonostante ciò, trova difficile spiegazione il dato che certifica gli zero tiri in porta realizzati dal Benevento in tutti i 90 minuti. La conferma del fatto che l’Inter abbia dominato in lungo in largo il match di San Siro, ma anche uno spunto di riflessione per Inzaghi nella preparazione a questo genere di incontri. Ad ogni modo, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Benevento tirando complessivamente zero volte ha stabilito un nuovo record negativo della storia del club campano.

