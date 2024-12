Pio Esposito, scelto il piano di crescita: torna all’Inter ma non nel 2025

Da sempre il settore giovanile dell’Inter è una fucina di tanti talenti che si mettono in mostra e sono spesso protagonisti a livello di settore giovanile. A testimoniarlo c’è anche l’ottimo rendimento che in questa stagione sta mettendo in pratica l’U19 che in Youth League si è presa il tetto d’Europa.

Una delle ultime gemme che il vivaio nerazzurro ha lanciato nel grande calcio è certamente Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 che è ancora di proprietà dell’Inter ma che nella scorsa e in questa stagione indossa la maglia dello Spezia in Serie B, dove è passato in prestito per fare esperienza e maturare prima di un ritorno alla base.

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna analizza il piano di crescita stilato dall’Inter per consentire all’attaccante 19enne di crescere nel migliore dei modi. Per lui è infatti previsto un ritorno all’Inter per giocarsi le sue carte in prima squadra. Tuttavia, questo rientro alla base non è in programma per l’estate del 2025 ma per quella del 2026.

La prossima estate, una volta terminata l’attuale esperienza in Serie B, Esposito andrà infatti ancora un’ultima volta in prestito ma questa volta in Serie A (dove gioca già il fratello Sebastiano, anch’esso dell’Inter) per misurarsi con un campionato superiore nel quale si alzerà il livello. Potrebbe anche rimanere una terza stagione allo Spezia, nel caso in cui il club ligure dovesse riuscire a centrare la promozione in massima serie nel corso di questo campionato.