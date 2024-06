Primi contatti per Calhanoglu: una BIG spaventa l’Inter

Tra i protagonisti dell’Europeo di Germania con la maglia della Turchia, Hakan Calhanoglu potrebbe presto diventare oggetto del desiderio di una grande big sul mercato. Il centrocampista, che nell’ultima stagione è stato tra i migliori calciatori in assoluto dell’Inter e del campionato italiano, ha attirato l’interesse di un grande club.

Come riportato in Germania da Sport Bild, il nuovo Bayern Monaco di Vincent Kompany ha iniziato a discutere della possibilità di ingaggiare l’interista. Non possiamo ancora parlare di una vera e propria trattativa, ma da parte dei tedeschi sembra esserci quantomeno l’intenzione ad approfondire i discorsi.

Come sappiamo, Calhanoglu viene considerato dall’Inter un calciatore fondamentale per l’equilibrio del proprio gioco. Qualora dalla Germania dovessero realmente bussare alla porta dei nerazzurri, dunque, sarà complicato riuscire a scardinare il muro interista intorno al top player della Turchia.