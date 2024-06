Dopo l’esordio vincente in questo Europeo contro il Belgio, quest’oggi la Slovacchia di Milan Skriniar si è fatta beffare in rimonta dall’Ucraina. Nonostante la rete del vantaggio al termine dei primi 45 minuti, la formazione slovacca si è fatta sorprendere nella ripresa con due reti che ne hanno decretato la sconfitta.

Intervenuto in zona mista al termine del match, Skriniar ha parlato tra le altre cose anche del suo futuro. Di recente, soprattutto in Francia, sono circolate indiscrezioni su un possibile addio dell’ex Inter a causa di un’annata al di sotto della aspettative con la maglia del Paris Saint Germain.

A tal proposito, alla domanda rivolta da Sportitalia, il centrale non ha escluso un possibile ritorno nel campionato italiano. Questa la risposta di Skriniar: “Sicuro che non tornerò mai più in Italia? Non è mai sicuro niente nella vita…”