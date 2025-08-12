L’Inter ci prova per il super talento francese da 70 milioni

In questa sessione di mercato sono tanti i calciatori, di varie zone del campo, che sono stati accostati all’Inter. Nelle scorse ore in Francia hanno rilanciato un nome nuovo che sarebbe finito nel mirino del club nerazzurro e che ha inoltre avuto appena modo di misurarsi contro la squadra di Chivu facendo notare tutto il suo talento.

Si tratta di Maghnes Akliouche, trequartista o ala del Monaco che ha segnato la rete del momentaneo 1-0 per i monegaschi nell’ultima amichevole giocata venerdì scorso proprio contro l’Inter. Stando a quanto scritto da L’Equipe, tra i parecchi club che sono sulle tracce del baby talento francese ci sarebbe proprio anche l’Inter.

A frenare le possibilità che il fantasista classe 2002 possa trasferirsi realmente dal Monaco all’Inter in questa sessione di mercato, ci pensa la mega richiesta economica che il club di Ligue 1 fa per cedere il cartellino di Akliouche. Sono infatti 70 i milioni che i monegaschi vogliono per cedere quello che è uno dei migliori talenti del calcio francese.