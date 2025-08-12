12 Agosto 2025

In Turchia sono certi: “La scelta del Galatasaray su Sommer”

Il portiere dell'Inter nel mirino del club turco

In questi ultimi 20 giorni di agosto possono ancora succedere tante cose per l’Inter soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Ci sono infatti diversi giocatori nerazzurri che non sono affatto sicuri della loro permanenza alla corte di mister Cristian Chivu anche quando sarà finita l’attuale sessione di calciomercato.

Fra questi c’è anche Yann Sommer: il portiere svizzero potrebbe lasciare l’Inter nel caso in cui arrivasse un’offerta soddisfacente da un club a lui gradito. Nelle scorse settimane si era vociferato di un interesse del Galatasaray visto che la società di Istanbul deve trovare un nuovo portiere titolare per il prossimo campionato.

Il Galatasaray sta cercando diversi portieri importanti come Ederson del Manchester City ma anche lo stesso Yann Sommer per il quale sono ripartiti dei contatti grazie al noto intermediario George Gardi, uomo che ha già saputo portare a Istanbul calciatori del calibro di Icardi, Zaniolo e Mertens. Lo riporta il giornalista turco Ertan Süzgün.

