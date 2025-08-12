12 Agosto 2025

Gazzetta: “Nuova pista per Taremi”, si lavora per chiudere

L'attaccante dovrà lasciare l'Inter

Mehdi Taremi

Da ormai parecchie settimane il nome di Mehdi Taremi continua ad essere uno dei principali per quanto riguarda il fronte delle uscite nel mercato dell’Inter. La punta iraniana è infatti fuori da progetto tecnico nerazzurro e – in accordo con la società – non è ancora tornato dall’Iran ma rimane in uscita dal club.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo club che oggi si è inserito nella corsa a Taremi. Dopo che ha rifiutato il Flamengo perché vuole restare in Europa, adesso le opzioni per il numero 99 dell’Inter sono la Turchia oppure l’Inghilterra ma c’è una nuova squadra interessata.

Si tratta del Nizza che avrebbe mosso i primi passi per Taremi e l’Inter vorrebbe arrivare presto ad una accordo per quest’operazione in modo da chiudere i discorsi una volta per tutte e liberarsi di un ingaggio pesante. Rimane da capire anche se quella francese sarà una destinazione gradita all’attaccante ex Porto.

