Offerta ufficiale per Pavard: il sostituto arriva dal Chelsea

Sarà un finale del mese di agosto molto intenso per quanto riguarda il mercato in uscita dell’Inter visto che ci sono diversi giocatori (come Asllani, Taremi, Zielinski e pure altri) che sono a rischio cessione. Tra di loro c’è senza dubbio anche Benjamin Pavard che il club nerazzurro considera sacrificabile vista l’età e l’ingaggio percepito.

Secondo quanto scritto oggi su Tuttosport, è attesa nelle prossime ore l’offerta ufficiale da parte del Galatasaray per il difensore francese dopo in sondaggi che ci sono stati nei giorni scorsi. L’Inter per accettare di vendere l’ex Bayern si aspetta però un’offerta da almeno 20 milioni di euro in modo da non fare minusvalenze.

Sempre stando a quanto riferito dal giornale piemontese, il principale obiettivo dell’Inter come possibile sostituto di Pavard sarebbe un attuale difensore in forza al Chelsea. Si tratta di Trevoh Chalobah che non è una prima scelta per i Blues e per questo potrebbe partire, piace inoltre da diversi anni a Baccin e Ausilio.