12 Agosto 2025

Lookman, gli agenti sono in Italia: cosa sta succedendo ora

Si cerca di sbloccare l'affare Inter-Atalanta

Continua la telenovela legata al futuro di Ademola Lookman, un caso di mercato che sta tenendo banco da ormai quasi un mese in tutta la Serie A. L’attaccante dell’Atalanta è uno dei giocatori migliori di tutto il campionato italiano ma ha deciso che vuole trasferirsi all’Inter e così da diversi giorni si è ammutinato con la Dea.

Come sottolinea Tuttosport, sono arrivati in Italia in queste ore gli agenti del giocatore nigeriano. L’entourage di Lookman incontrerà sia la dirigenza dell’Inter che quella dell’Atalanta con l’obiettivo di cercare di smuovere le acque e provare a far riavvicinare le parti, soprattutto nel caso in cui il club di Bergamo accettasse di cederlo.

Dal canto suo l’Inter è tranquilla e forte del patto che ha con il giocatore che ha già raggiunto da settimane un’intesa sul contratto. La società di viale della Liberazione è disposta ad attendere anche gli ultimi giorni col rischio di avere poi Lookman a settembre inoltrato visto che non si allena da tempo e dovrà fare l’intera preparazione.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.