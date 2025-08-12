Inter-Akliouche, Romano: “Come stanno davvero le cose”

Questa mattina, tra le alternative a Lookman accostate all’Inter, è stato fatto anche il nome del giovane talento del Monaco, Maghnes Akliouche. Il fantasista francese, a segno contro i nerazzurri con un vero e proprio gioiello nell’amichevole della scorsa settimana, viene seguito da diverse società in Europa e anche per questa ragione ha già una valutazione di base parecchio alta.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, si tratta di una cifra fuori dagli standard dell’Inter che rende quindi improbabile un suo approdo in Italia. Queste le ultime secondo il giornalista: “L’Inter non è in trattative attive per ingaggiare Maghnes Akliouche nonostante le indiscrezioni, poiché il suo prezzo è ritenuto troppo alto. Diversi top club europei continuano a puntare sul gioiello del Monaco per gli ultimi venti giorni di mercato”.