Assalto Liverpool da 30 milioni: addio Inter, così scappa via
Il club vacilla
Ancora una volta, il Liverpool è pronto a piombare sul campionato italiano per strappare via uno dei migliori talenti della passata stagione. I Reds sembrano essere in leggero ritardo sul mercato rispetto ad altre contendenti in Premier League ed hanno intenzione di mettere il turbo per definire l’organico entro le prossime due settimane.
Uno dei principali obiettivi della squadra di Slot porta al nome di Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, come ripetiamo da tempo, rappresenta un sogno di mercato anche per l’Inter, che punta a svecchiare il proprio reparto arretrato già da questa sessione. A soffiare il giovane centrale ai nerazzurri, però, potrebbe essere proprio un’offerta imminente del Liverpool.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli inglesi starebbero per preparare un’offerta da 30 milioni di euro più bonus per Leoni. Una proposta che potrebbe far vacillare seriamente il Parma che valuta il cartellino del forte classe 2006 intorno ai 35 milioni di euro. Vedremo se dinnanzi ad un assalto annunciato, arriverà anche un rilancio da parte dell’Inter.