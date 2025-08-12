Svolta Asllani con il nuovo modulo: futuro stravolto

Ha incontrato non pochi ostacoli sino a questo momento l’Inter per quanto riguarda alcune mosse in uscite. Uno dei principali candidati a fare le valigie, Kristjan Asllani, non ha ad esempio attirato offerte allettanti. L’unica vera proposta degna di nota, presentata nel mese di luglio dal Betis, non è stata invece presa in considerazione dal regista albanese che preferirebbe proseguire la sua carriera in Italia.

Dei timidi sondaggi nei suoi confronti sono arrivati da parte di Fiorentina, Bologna e Sassuolo, ma senza troppa convinzione. Stando a quanto riportato da TMW, però, potrebbe presto arrivare l’attesa svolta sul suo futuro. In seguito al passaggio al 4-3-3 su cui sta lavorando Marco Baroni per il suo nuovo Torino, potrebbero spalancarsi per Asllani le porte del centrocampo granata.

Il cambio modulo richiesto dal tecnico ha infatti riportato il Toro sul mercato alla ricerca di pedine da schierare davanti alla difesa. Uno dei principali obiettivi è dunque diventato nelle scorse ore proprio Asllani, le cui caratteristiche sono assai gradite a Baroni. Il classe 2002, tra l’altro, aprirebbe volentieri ad una piazza sicuramente stimolante come quella di Torino per rilanciarsi senza pressioni.