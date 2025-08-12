“Offerta fuori mercato per Frattesi”: allarme dalla Premier

Ancora alle prese con il recupero dall’intervento all’ernia bilaterale cui si è sottoposto durante le vacanze, Davide Frattesi dovrebbe tornare ad allenarsi coi compagni solamente a ridosso dal via ufficiale del campionato. Il centrocampista nerazzurro non prenderà parte alle prossime amichevoli e dovrà perfezionare la sua forma fisica prima di ottenere il via libera da parte dei medici.

Nonostante Chivu lo abbia subito tolto dal mercato con il suo approdo sulla panchina nerazzurra, le voci sul futuro dei Frattesi non sono del tutto scemate. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino della Premier League. L’Inter, che lo considera un elemento senz’altro importante dell’organico, potrebbe aprire davanti ad offerte folli.

Queste le ultime dal giornalista: “Manca poco alla chiusura del mercato, però bisogna restare attenti su quello che potrebbe succedere su Frattesi. La Premier potrebbe essere un campionato interessato su Frattesi, vedremo se ci saranno movimenti concreti in queste ultime settimane. L’Inter e Chivu vogliono trattenerlo e si sta già lavorando su un possibile rinnovo, ma occhio sempre al mercato perché qualora dovesse arrivare un’offerta interessante, le parti potrebbero valutarla. Un’offerta non solo interessante, ma anche fuori mercato”.