Esposito al Cagliari, UFFICIALE: tutto su formula e cifre

Ora non ci sono più dubbi: Sebastiano Esposito ha lasciato l’Inter ed è ufficialmente diventato un nuovo calciatore del Cagliari. Dopo un lungo tira e molla con il Parma, il centravanti classe 2002 ha deciso di accettare la proposta del club sardo ed intraprendere una nuova avventura. Come filtrato nelle scorse ore, si tratta di un prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro e 40% all’Inter sulla futura rivendita.

Questo il comunicato del Cagliari: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’FC Internazionale Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030”.