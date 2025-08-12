Addio Pavard prima di Monza-Inter: l’annuncio in Francia

Da giorni ormai continuano a circolare numerose voci in merito al futuro di Benjamin Pavard che sembra essere uno dei giocatori più sacrificabili dall’Inter in merito al mercato in uscita. La società, infatti, valuta il fatto che il francese compirà presto 30 anni, nel giro di pochi mesi e che ha inoltre un ingaggio oneroso.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il difensore francese ex Bayern Monaco ha concrete chance di lasciare l’Inter entro la fine di questa sessione estiva di mercato. Sulle sue tracce c’è il Galatasaray che il club che ha allacciato i contatti con l’entourage di Pavard con maggiore insistenza già da diversi giorni.

Il nome di Pavard è finito anche nel mirino di altri club spagnoli e inglesi, il Galatasaray ad oggi è in vantaggio e potrebbe affondare il colpo già questa settimana come conferma questo annuncio fatto dal giornale francese a pochissimi minuti dall’inizio dell’amichevole Monza-Inter per la pre-season nerazzurra.