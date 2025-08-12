12 Agosto 2025
Le formazioni ufficiali di Monza-Inter: attacco tutto nuovo
Le scelte ufficiali dei due allenatori
Questa sera scende in campo l’Inter per la terza e penultima amichevole estiva che è stata programmata dal club nerazzurro. Dopo delle positive vittorie contro Inter U23 e Monaco, adesso la formazione di Cristian Chivu sfiderà il Monza all’U-Power Stadium con fischio d’inizio programmato per le ore 21 (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE IL MATCH).
Il tecnico dell’Inter ha scelto di mandare in campo dal primo minuto Bonny e Pio Esposito in attacco. Novità anche nel reparto di centrocampo con Sucic che giocherà al fianco di Asllani e Mkhitaryan oltre a Luis Henrique sulla fascia destra. In porta viene invece concesso spazio al secondo Josep Martinez.
Di seguito le formazioni ufficiali di Monza-Inter.
12 Agosto 2025 – 21:00
U-Power Stadium
Monza 3-4-2-1
Formazione20 – Thiam 2 – Brorsson 4 – Izzo 3 – Lucchesi 19 – Birindelli 32 – Pessina 21 – Colombo 26 – Ciurria 28 – Colpani 10 – Caprari 47 – Mota Paolo Bianco
Panchina
1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, 14 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Antov
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione13 – J. Martinez 36 – Darmian 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 21 – Asllani 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 14 – Bonny 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Frattesi, Taremi
diffidati
Nessuno
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Lo Cicero – Biffi
Quarto Uomo: Calzavara