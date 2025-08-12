Le formazioni ufficiali di Monza-Inter: attacco tutto nuovo

Questa sera scende in campo l’Inter per la terza e penultima amichevole estiva che è stata programmata dal club nerazzurro. Dopo delle positive vittorie contro Inter U23 e Monaco, adesso la formazione di Cristian Chivu sfiderà il Monza all’U-Power Stadium con fischio d’inizio programmato per le ore 21 (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE IL MATCH).

Il tecnico dell’Inter ha scelto di mandare in campo dal primo minuto Bonny e Pio Esposito in attacco. Novità anche nel reparto di centrocampo con Sucic che giocherà al fianco di Asllani e Mkhitaryan oltre a Luis Henrique sulla fascia destra. In porta viene invece concesso spazio al secondo Josep Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Monza-Inter.