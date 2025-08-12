LIVE Monza-Inter 0-0: fischio d’inizio!

E’ tempo di una nuova amichevole per l’Inter di Cristian Chivu che questa sera, con fischio d’inizio alle 21.00, affronta il Monza all’U-Power Stadium. Dopo il successo in rimonta e in dieci uomini contro il Monaco, un’altra trasferta interessante per i nerazzurri che cercano di avvicinarsi il più possibile alla migliore condizione fisica in vista dell’esordio in campionato del 25 agosto.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI MONZA-INTER

1′ | Fischia l’arbitro Bonacina, inizia la partita!

1° TEMPO

Le formazioni ufficiali di Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, \4 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.

Inter (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Kevin Bonacina

Assistenti: Lo Cicero-Biffi

Quarto uomo: Calzavara