12 Agosto 2025

LIVE – Monza-Inter 0-0: le pagelle in DIRETTA

I voti dei nerazzurri in campo stasera

L’Inter scende in campo per la terza amichevole estiva dopo quelle vinte con convinzione contro Inter U23 e Monaco. L’avversario di stasera è il Monza che è retrocesso in Serie B nel corso dell’ultima stagione e che questa sera alle 21 ospita invece la formazione nerazzurra di Cristian Chivu all’U-Power Stadium.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Monza-Inter: migliori e peggiori in campo

J. MARTINEZ

DARMIAN

DE VRIJ

CARLOS AUGUSTO

LUIS HENRIQUE

SUCIC

ASLLANI

MKHITARYAN

DIMARCO

BONNY

PIO ESPOSITO

CHIVU –

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.