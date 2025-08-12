12 Agosto 2025

HIGHLIGHTS Monza-Inter 2-2: la perla di Pio Esposito

Guarda le immagini salienti della gara

Highlights Monza-Inter 2-2: super gol Pio Esposito

L’Inter pareggia 2-2 in amichevole contro il Monza (ma vince poi ai calci di rigore) nella terza amichevole dell’estate 2025. A segno per i nerazzurri un ottimo Pio Esposito che ha segnato una rete molto bella che ha fatto eco all’autogol di Birindelli. Per i biancorossi hanno invece segnato Ciurria e Azzi.

Di seguito gli highlights di Monza-Inter anche con i calci di rigori.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.