Raiola: “Accordo tra Inter e Genoa per Pinamonti, manca quello con noi! Se non c’è firma…”

Al termine dell’incontro di mercato che si è tenuto nel pomeriggio nella sede dell’Inter, Mino Raiola, agente di Andrea Pinamonti, ha parlato del futuro dell’attaccante classe 1999 vicino al rientro in nerazzurro.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha trovato un accordo con il Genoa. Ora devono fare quello più importante, trovare l’accordo con noi. Non è che l’ Inter ci sta facendo un favore. O noi a loro. Parliamo di una delle punte del futuro della Nazionale. Io non lavoro per le società, gli accordi tra società sono tra società. Io lavoro per l’accordo per Pinamonti. Andrea vuole tornare all’ Inter? Se sono qua è per tentare un accordo. Ma l’accordo si fa con i dettagli. Se non c’è firma, non c’è accordo”.

Su De Vrij: “Beh ma Stefan si sa. E’ stato eletto non per niente il miglior difensore d’Italia. Quindi con calma, per Stefan e l’Inter ci sarà futuro”.

>>> Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi <<<