Ranocchia-Genoa, stop alla trattativa a causa di… Conte: il retroscena

Nonostante le numerose cessioni messe a segno dall’Inter nella sessione di mercato terminata due giorni fa, una di quelle che appariva più vicine alla fine non si è concretizzata. Stiamo parlando di Andrea Ranocchia, che è stato vicinissimo al trasferimento al Genoa salvo poi rimanere a Milano. Il motivo di questo improvviso cambio di rotta, scrive Tuttomercatoweb, è da ricondurre ad Antonio Conte: sarebbe stato proprio l’allenatore nerazzurro, infatti, a far ‘saltare’ il passaggio del difensore in rossoblu per un motivo per preciso.

Lo spartiacque sarebbe datato 26 settembre, giorno di Inter-Fiorentina, esordio in Serie A per la formazione nerazzurra. Causa assenza di de Vrij, il posto al centro della difesa fu occupato da Alessandro Bastoni, che disputò comunque una buona gara in una posizione per lui inedita. Antonio Conte però pare non essere stato convinto al 100% della scelta, motivo per cui avrebbe deciso di chiamare Ranocchia chiedendogli di rimanere per un altro anno come vice del centrale olandese. Il classe 1988, dopo averci riflettuto qualche giorno, ha deciso di accettare e dire no al Genoa.

