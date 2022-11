Repubblica – Inter, per gennaio occhi su Ederson: Gagliardini possibile contropartita

Inter e Juventus avrebbero messo gli occhi su Ederson dell'Atalanta in vista del mercato di gennaio. La notizia di calciomercatoproviene da Repubblica, che ricorda anche l'importante somma di denaro investita dal club bergamasco per acquistare il brasiliano dalla Salernitana in estate: 14 milioni di euro più il cartellino di Matteo Lovato, per una valutazione complessiva di 25 milioni. Allo stesso tempo, però, fino ad ora il centrocampista ha trovato poco spazio in campo: solo 470 minuti accumulati fin qui, suddivisi in 10 presenze totali, senza gol né assist a referto. Un investimento con uno sguardo al futuro per l'Atalanta, che però, nell'immediato, non ha ancora portato particolari frutti.