Retegui, l’Inter piazza la prima offerta: la concorrenza però è tanta

Mateo Retegui è sulla bocca di tutti in Italia. Il giovane “oriundo” arrivato dall’Argentina è stato probabilmente l’unica note positiva della sconfitta azzurra contro l’Inghilterra. L’attaccante, che sta vivendo una annata straordinaria al Tigre, è già l’uomo mercato per la prossima estate.

Diverse squadre italiane si sarebbero già fatte avanti per i primi sondaggi; addirittura alcune, come riportato da Tuttosport, avrebbero già fatto le prime offerte. Il Ministro argentino dell’Economia, Massa, avrebbe rivelato che in una settimana sarebbero arrivate 5 offerte per Retegui. Quattro di queste dall’Europa, probabilmente 3 dall’Italia e una dalla Spagna, dell’Atletico Madrid.

Oltre ai nerazzurri a farsi avanti tanto concretamente ci sarebbero Milan e Atalanta. L’Inter però sembra in netto vantaggio. Secondo Tuttosport infatti Baccin ed Ausilio avrebbero già avviato i contatti anche con il Tigre, che probabilmente acquisterà il cartellino dal Boca, e con il padre del ragazzo, che avrebbero già incontrato diverse settimane fa. Insomma, l’Inter al momento è in pole, ma è chiaro che più Retegui si mette in mostra, più il suo cartellino lievita. E i nerazzurri vogliono muoversi per tempo per evitare di dover entrare in un’asta milionaria.