Tra nazionali e infortuni Inter in emergenza difesa

Sono giorni tutt’altro che tranquilli per Inzaghi all’Inter. E non solo per le 9 sconfitte rimediate in campionato ed i quarti di Champions League con il Benfica all’orizzonte. In difesa infatti tra infortuni, convocazioni per le nazionali e squalifiche, il tecnico si ritrova praticamente senza giocatori ad Appiano.

Certo, i nazionali nei prossimi giorni rientreranno in vista della sfida contro la Fiorentina, ma quando si ha la coperta corta il rischio è dietro l’angolo: basta una botta per rimanere senza giocatori utili. L’Inter infatti dovrà già fare a meno sicuramente di Skriniar, ormai lungodegente per i dolori alla schiena, e di D’Ambrosio, squalificato.

Bastoni, Dimarco e Gosens poi sono entrambi alle prese con gli acciacchi delle ultime settimane. Problemi minori, non gravi, ma che non rassicurano sul fatto che possano arrivare in condizione alla prossima sfida. De Vrij è già rientrato dalla convocazione dell’Olanda per la nascita di suo figlio, mentre Darmian e Acerbi sono ancora con la nazionale, con il rischio infortuni dietro l’angolo.

Insomma non certo la situazione ideale per Inzaghi, che nella sua difesa a 3 deve spesso giocare con degli adattati. La speranza è di avere tutti a disposizione per la Fiorentina, tranne Skriniar, ma ci vorrà anche un pizzico di fortuna. Il mese di aprile è alle porte, con un calendario di fuoco di 9 partite in un mese. Avere a disposizione la rosa completa o quasi sarà fondamentale.