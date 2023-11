Atalanta-Inter, è anche la gara di Scamacca contro i nerazzurri, che in estate sembravano essere vicinissimi all’attaccante della Nazionale Italiana. Un mancato trasferimento sul quale ha voluto puntualizzare Marotta prima della gara, intervistato ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Sono stati fatti tanti sondaggi con tanti profili. Scamacca era stato valutato per costruire un reparto offensivo con quattro elementi di qualità, per i tanti impegni e bisogna avere una rosa competitiva. Poi ci siamo tirati indietro perché non c’erano le condizioni. Quando si dice che Scamacca ha scelto l’Atalanta, rifiutando l’Inter, forse non è vero. Perché noi, nello momento in cui lui ha scelto di discutere con loro, noi non eravamo nemmeno più in sintonia di continuare una negoziazione. La scelta è rispettabilissima e noi siamo andati su altri obiettivi”.