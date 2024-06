Il retroscena di Martinez sulla trattativa tra Genoa e Inter

La trattativa per il passaggio di Josep Martinez all’Inter prosegue, ma avrà un’accelerata decisiva solo la prossima settimana, quando i due club torneranno a incontrarsi. I nerazzurri contano di chiudere l’affare a stretto giro, per un costo complessivo di 15 milioni di euro, con il Genoa che sembra intenzionato a scegliere Oristanio.

In attesa della definizione del suo passaggio all’Inter, Josep Martinez sembra non stare nella pelle per la nuova avventura imminente. Infatti, come riportato da Tuttosport, fonti vicine all’estremo difensore spagnolo, racconterebbero di un grande entusiasmo per la nuova avventura manifestato dallo stesso portiere.