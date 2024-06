Intervistato da L’Equipe, Marcus Thuram ha parlato della sua prima stagione all’Inter, soffermandosi sul rapporto con i tifosi nerazzurri e sui festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, arrivata nel derby contro il Milan.

Queste le sue parole:

RAPPORTO CON I TIFOSI – “Primo pallone toccato con il Monza a San Siro? Ricordo questa azione, quando ho toccato il pallone e ho sentito il rumore dello stadio. Questa è una sensazione che ti libera e ti dà fiducia. Quando sono arrivato c’erano grandi aspettative. San Siro è un posto davvero speciale e non avevo mai sperimentato una cosa del genere”.

FESTEGGIAMENTI – “Io molto visibile nei festeggiamenti Scudetto? Sono fatto così, mi piace essere un leader. Non mi limito al campo”.

DERBY SCUDETTO – “Compagni di nazionale nel Milan? È il calcio, siamo vicini fuori dal campo, ma in campo non ci sono amici. Sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande, in una partita molto importante, la motivazione era estrema. E sapevamo che erano preoccupati. Siamo scesi in campo per finire il lavoro ed è quello che abbiamo fatto”.