Rinnovo Bisseck, ufficiale: l’annuncio dopo Inter-Arsenal

Grande protagonista nella vittoria dell’Inter di ieri sera sull’Arsenal, Yann Bisseck ha dato prova di grande sacrificio. Il centrale tedesco ha dominato sulle numerose palle alte arrivate dalle parti di Sommer ed è risultato decisivo nel corso del secondo tempo di un paio di salvataggi clamorosi, tra cui quello alla disperata su un tiro a colpo sicuro di Havertz.

Per Bisseck si è probabilmente trattato della miglior prestazione stagionale, a riprova della crescita costante che il difensore evidenzia partita dopo partita. Un calciatore scoperto dall’Inter e su cui il club nerazzurro ha scommesso sin dal primo istante, per il quale è dunque pronto anche il meritato prolungamento del contratto.

Da giorni, infatti, le parti dialogano per estendere l’accordo del centrale classe 2000 fino al giugno 2029. Una trattativa per il rinnovo di contratto che lo stesso Bisseck, intervenuto ieri sera in zona mista al termine del match tra Inter e Arsenal, ha ufficialmente confermato: “Fino al 2029? Sì, ne stiamo parlando proprio adesso. Speriamo di farlo quanto prima”.