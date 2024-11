Duello con la Juve e non solo: l’Inter può perdere il bomber

Non passa mai di moda il tema mercato in casa Inter, anche nel bel mezzo della stagione sportiva. Ieri sera, ad esempio, Marotta ha aperto alla possibilità da parte del club nerazzurro di muoversi a gennaio in entrata, ma solamente davanti ad opportunità che riguardano giovani talenti nei radar della società.

Uno dei principali obiettivi di fine stagione, invece, rimane uno degli attaccanti più ambiti in Europa. A segno nell’ultimo turno di Champions League contro la Juventus, infatti, Jonathan David rimane nel mirino dell’Inter come obiettivo a costo zero per la prossima estate.

Come riferito dal Corriere dello Sport, però, la concorrenza intorno al bomber canadese inizia a farsi preoccupante per l’Inter. Oltre alla Juventus, che martedì sera ha avuto modo di seguire da vicino il classe 2000 nel pareggio con il Lille, è forte la presenza di altri top club in Europa.

Tra questi, andrà monitorata soprattutto la concorrenza inglese di Arsenal e Liverpool: i due club non sono pienamente soddisfatti del rendimento dei propri attaccanti in rosa e starebbero valutando da vicino il nome di David. Da non scartare, infine, anche il Barcellona che a fine anno potrebbe di ringiovanire ulteriormente l’attacco, nonostante il momento di grazia vissuto da Lewandowski.