Due nerazzurri verso il rinnovo! Le proposta dell’Inter

L’Inter è al lavoro per blindare due pedine importanti della rosa. I nerazzurri hanno avviato le discussioni per prolungare i contratti di Yann Bisseck e Carlos Augusto, entrambi diventati elementi centrali nel progetto tecnico della squadra.

Secondo quanto riferito da Pasquale Guarro, i due difensori hanno già ricevuto delle proposte verbali dalla società. Per il tedesco, che appena dodici mesi fa aveva ottenuto un adeguamento da 750 mila euro a 1,5 milioni netti annui, è pronto un nuovo ritocco: l’offerta sul tavolo prevede un ingaggio di circa 2,5 milioni a stagione.

Per quanto riguarda il brasiliano, che beneficia del decreto crescita, la dirigenza ha messo sul piatto un contratto da 3,2 milioni più bonus. Una proposta che testimonia la fiducia riposta nel laterale sudamericano, arrivato dal Monza e diventato un’alternativa affidabile sulla fascia sinistra.

Al momento entrambi i calciatori non hanno ancora dato il via libera definitivo per procedere con la firma. I rispettivi agenti stanno valutando le offerte ricevute e si attendono sviluppi concreti nei prossimi giorni. Possibili novità potrebbero arrivare già dalla settimana prossima, quando le parti potrebbero incontrarsi nuovamente per definire i dettagli degli accordi.